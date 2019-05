Oudebildtzijlster verloot opnieuw een huis voor goed doel

Organisator is Anne Polstra uit Oudebildtzijl, de bedenker van de loterij voor v.v. Ouwe Syl. "Acro Academy had contact opgenomen met de voetbalclub en die heeft hen doorverwezen naar mij."

Toen de loterij in het dorp voorbij was, was Polstra er ook wel even klaar mee. "Het was verschrikkelijk druk geweest in die tijd. De Acro Academy kwam precies op het goede moment, het moment dat ik weer heel veel zin had om opnieuw aan de slag te gaan."