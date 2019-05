ONT zoekt meer elftallen voor vrijdagavondcompetitie

Enige tijd geleden hebben VV St.-Annaparochie, Be Quick Dokkum, sv Haulerwijk, VV Waskemeer en ONT geëvalueerd. VV Waskemeer heeft aangegeven niet verder te willen. "Die hebben het er lastig mee om genoeg mensen bij elkaar te krijgen iedere vrijdag. Zij zien het niet zitten", vervolgt Feddema.

"Je moet wel genoeg mensen hebben, want anders heeft het geen zin." Er wordt op vrijdagavond wel altijd al gevoetbald door de 35- en 45-plus-teams, op een half veld met teams van zeven voetballers.

Ruchtbaarheid

"We willen er meer ruchtbaarheid aan geven, zodat clubs denken: iedereen is aan het samenstellen met de selecties voor het komende seizoen. Dan kunnen ze overwegen om de teams voor de vrijdagavond ook af te vaardigen. Dan heb je als voordeel dat de spelers die vrijdagavond spelen op zaterdag of zondag ook kunnen helpen bij andere teams."

Het grootste voordeel van voetballen op vrijdag is dat de jongens op zaterdag kunnen werken of bij hun gezin kunnen zijn. Voor de zaterdagverenigingen zou het kunnen helpen om op zondag een elftal overeind te houden. Dan kan het tweede bijvoorbeeld op vrijdagavond spelen en het eerste, met reservespelers uit het tweede, gewoon op zondag.

KNVB

ONT was de initiatiefnemer van deze competitie op vrijdagavond, maar betrekt de KNVB zeer in het proces. "Ze hebben wel gezegd: we faciliteren alles, maar jullie moeten het zelf op poten zetten." De bal ligt dus bij ONT zelf.