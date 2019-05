Alleen globale inhoud containers MSC Zoe in openbaarheid

Het gaat daarbij om de globale inhoud van zowel de containers die over boord zijn geslagen als de achtduizend containers die op het schip zijn blijven staan. Details over de exacte inhoud worden niet prijsgegeven.

Wel wordt het soort goederen dat er in zit vermeld. Zo is er een container met juwelen in het water terecht gekomen. En verder tv's, computers, witgoed, veel kleding, meubels, wasmachines, speelgoed en auto-onderdelen. Die laatste groep is met bijna honderd containers de grootste.

Gevaarlijke stoffen

Opvallend is verder dat in ruim zevenhonderd containers die op de Zoe zijn blijven staan, chemische stoffen zaten. Daarbij gaat het om tien procent van de totale lading. Ook hier ontbreekt vaak de exacte omschrijving. Zo staat bij honderden containers 'chemical products, nos (not otherwise specified red)' vermeld.

Onduidelijk is wat hier inzit en of dit gevaarlijk is. In de containers die in zee zijn gevallen zaten 'voornamelijk producten die bestemd zijn voor de consument'.

Lithiumbatterijen

Eerder was al bekend dat er twee containers met gevaarlijke stoffen in zee zijn terechtgekomen. Zo is een container met peroxide is op Duits grondgebied terug gevonden; wel spoelden zakken met dit gevaarlijke spul aan op het strand van Schiermonnikoog. Een container met ook als gevaarlijk voor mens en milieu betitelde lithiumbaterijen is nog zoek.

In de lijst van de overboord geslagen containers komen we ook stoffen tegen waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Zo wordt de inhoud van drie containers omschreven als 'Epoxy Resin, plastic'. Daarbij gaat het om een harssoort.