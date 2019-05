SC Cambuur komt in eigen huis niet verder dan gelijkspel tegen Almere City

Na enkele kansen aan beide kanten lukte het de Leeuwarders om voor rust nog op gelijke hoogte te komen. De vierde hoekschop van de wedstrijd van Robin Maulun kwam op het hoofd van Matthew Steenvoorden terecht. Hij kopte de bal tegen de lat, maar Emmanuel Mbende was er snel bij om de bal het laatste zetje te geve: 1-1.

Cambuur weer in achtervolging

Na de rust ging de wedstrijd op dezelfde manier verder. Het ging op en neer en het was weer Almere City die op voorsprong kwam. In de 61e minuut kon Almere-spits Stijn Meijer, na een voorzet vanaf de rechterkant van Faris Hammouti, van dichtbij de 1-2 op het scorebord zetten.

De Leeuwarders moesten weer in de achtervolging voor de gelijkmaker. Nog geen minuut na de 1-2 leek de gelijkmaker er al in te liggen, maar de voorzet van David Sambissa werd door Issa Kallon in het zijnet geschoten.

VIjf minuten later was het wel raak voor de ploeg van René Hake. Robert Maulun draaide weg bij zijn tegenstander en bediende Andrejs Ciganiks met een voorzet op maat. Ciganiks kopte de bal hard achter Agil Etamadi: 2-2.

Kansen voor beide ploegen

Na de gelijkmaker van Ciganiks bleven beide ploegen gevaarlijk. Almere-middenvelder Youri Loen zijn schot ging via een voet van Cambuurspeler net over. Maar Cambuur was nog het dichtste bij de overwinning. Andrej Ciganiks kregen alle tijd om een hoek uit te kiezen. Maar zijn inzet werd door een Almere-speler van de lijn gehaald.

De laatste tien minuten van de wedstrijd waren nog wel spannend, maar een goal werd niet meer gemaakt. Daardoor gaat Cambuur aanstaande dinsdag met een gelijkspel naar Alemere toe voor de tweede wedstrijd in het tweeluik.