Maarten van der Weijden oefent in IJsselmeer voor tweede Elfstedentocht

Van der Weijden vertelde vrijdag in het televisieprogramma M. over zijn oefentocht. Hij wordt daarbij in de gaten gehouden door dokters. In het programma vertelde Van der Weijden ook dat hij een speciaal pak heeft aangeschaft, dat als het goed is geen water doorlaat.

Van der Weijden zwemt zijn tweede Elfstedentocht vanaf 21 juni. Bij zijn eerste tocht in 2018 haalde hij de finish niet, wel bracht zijn tocht vijf miljoen euro op voor de strijd tegen kanker.