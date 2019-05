Amelanders het bokje door agressieve reebok

Van Lier kent het dier al een tijd. Hij komt al zo'n drie jaar in de tuin van Van Lier en zijn buren. Toen was het nog een klein bokje, maar nu het dier volwassen geworden is, krijgt het meer karakter. Ook heeft de bok nu scherpe horens op zijn kop.

Aanval

Vrijdag was Van Lier in zijn groentetuin aan het werk, toen hij hem in zijn tuin zag liggen. "Alle jonge plantjes gaan naar de bliksem. Dat wil je niet, dus ik probeerde hem weg te krijgen." De bok viel Van Lier aan. En niet een keer, maar hij vloog wel tot vijf keer toe op hem af. "Ik stond te trillen op mijn benen, maar gelukkig had ik de hark in de hand. Ik heb hem een paar tikken verkocht met dat ding, maar hij kwam net zo hard weer terug. Ik denk dat het zijn territorium is nu."

De reebok zorgt al langere tijd voor onrust in Nes en heeft al verschillende keren mensen aangevallen. Bij de buren van Van Lier ligt hij vaak in de tuin te slapen. De buurvrouw durft de deur bijna niet meer uit, zegt hij.

Wat er nu gebeuren moet, weert Van Lier niet precies. In eerste instantie dacht hij aan het afschieten van het dier, omdat er in de omgeving ook mensen met kleine kinderen komen. "Als die kinderen op het dier afkomen, dan heb je de poppen aan het dansen", zegt Van Lier. "Hij heeft mooie hoorns, maar die spietsen je zo."

Van Lier heeft contact met natuurorganisaties. Die zeggen dat het dier verdoofd moet worden en dan overgeplaatst moet worden naar een ander gebied. Maar daar komt eerst nog een overleg over. Van Lier hoopt dat er snel een oplossing komt.