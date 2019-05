Voor in de agenda: dit zijn de zondagen dat het fietspad over de Afsluitdijk open is

In overleg met de aannemer en verschillende belangenorganisaties heeft Rijkswaterstaat bepaald dat er dit jaar op verschillende zondagen toch gebruik gemaakt kan worden van het fietspad over de Afsluitdijk. Het gaat om 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus. Vanwege werkzaamheden aan de dijk is het fietspad tot april 2022 afgesloten.