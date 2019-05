Henk de Jong: "We wilden Frenkie de Jong als hoofdsponsor van Cambuur hebben"

Henk de Jong en Sandor van der Heide promoveerden vorig jaar nog met De Graafschap naar de eredivisie. Dit jaar moeten ze mogelijk weer de nacompetitie in. Nog twee competitiewedstrijden (Vitesse en Ajax) en dan strijden om lijfsbehoud. Al is er nog een kleine kans dat ze er direct in blijven: dan moeten ze FC Emmen nog inhalen. "De voorkeur is natuurlijk om er direct in te blijven", zegt De Jong. "Je weet het nooit."

Als De Graafschap als zeventiende eindigt, dan kunnen ze Cambuur treffen in de play-offs. Wanneer het zover komt, hopen De Jong en Van der Heide dat De Graafschap wint. "We zijn volgend seizoen pas trainers van Cambuur. Dat snappen ze in Leeuwarden ook wel."

Selectie voor volgend seizoen

Tegelijkertijd kijken De Jong en Van der Heide natuurlijk ook naar volgend seizoen. "Op de dagen dat we vrij zijn, zijn we ook druk bezig met Cambuur", zegt De Jong. "Vandaag kregen we ook alweer een leuk berichtje van spelers die zich aanmelden. Zij willen graag in Leeuwarden spelen. Frenkie de Jong hebben we afgezegd", grapt De Jong. "We wilden hem graag als hoofdsponsor hebben, maar dat kan hij niet betalen."

Veel spelers van de huidige Cambuurselectie hoeven volgend seizoen niet terug te komen. "Het was dit seizoen niet altijd goed", vertelt De Jong. "We willen graag een nieuwe start maken."

"Cambuur geen titelkandidaat"

Kan Cambuur volgend seizoen al meedoen om de titel in de eerste divisie, als ze dit jaar niet promoveren. "Dat is niet realistisch", neffens Van der Heide. "Met de spelers die wij voor ogen hebben, kunnen we leuk voetbal neerzetten. Beter dan plek 11 of zo, maar we zijn ook geen titelkandidaat."