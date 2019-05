HEA! De liefde voor de kermis

Als er een kermis in de buurt is, dan is Leo Copini uit Leeuwarden daar ook te vinden. Gek is hij er op. Op zijn 15e kreeg hij een baantje bij de oliebollenkraam en het heeft hem nooit weer losgelaten. Op dit moment is hij kermis-keurmeester en moet hij alle kermissen in Nederland mede beoordelen. Welke kermis is de mooiste dit jaar?