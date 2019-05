Reizigersorganisatie wil langere treinen tussen Zwolle en Leeuwarden: "Niet te verkopen"

Over bijna geen enkel traject zijn meer klachten binnengekomen dan Leeuwarden-Zwolle. Bij de trein uit die van Zwolle naar het noorden gaat, wordt een treinstel afgekoppeld: één gedeelte gaat naar Leeuwarden, het andere deel naar Groningen. "Daardoor reis je maar met de helft van de capaciteit door", zegt Vonk. "Dan wordt het persen voor de reizigers. Daarom pleiten wij ervoor om de treinen op volle lengte door te laten rijden."

Hoe komt het dat het hier in het Noorden zo druk is en er dus zoveel klachten komen? "In de Randstad is het al langer druk", leit Vonk út. "Daar zijn de maatregelen al genomen om de capaciteit te vergroten. Maar ook in de rest van het land wordt het drukker, zoals in steden als Leeuwarden en Groningen. Dan moet je je capaciteit aanpassen."

"Het zal wel moeten"

De enige oplossing is volgens Rover dus langere treinen. "Je kunt de frequentie verhogen, maar dan heb je ook meer treinen nodig. Die hebben ze bij de NS niet op de plank liggen, maar het zal wel moeten."

De reizigersorganisatie heeft contact met de NS. "Zij weten van de klachten, dat geven ze ook toe. Gelukkig komen er nieuwe intercitytreinen bij. Het is te hopen dat ze die ook inzetten op het spoor naar Leeuwarden, maar dat duurt nog wel een jaar", volgens Vonk.