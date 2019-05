Jan Bruin verruilt eerste elftal komend seizoen voor beloften bij Cambuur

Het is de bedoeling dat meer voetballers uit de omgeving in de beloftenploeg van Cambuur komen. Daarin is een rol weggelegd voor Bruin. Vanaf komend seizoen zal hij zich daar dus mee bemoeien. Dennis van der Ree is nu trainer van de beloften van Cambuur, maar hij gaat het komende seizoen op cursus om coach betaald voetbal te worden. De partijen zijn nog in gesprek over wat de rol van Van der Ree bij Cambuur zal worden in het komende seizoen.