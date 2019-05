Jansen: "We willen de schouders eronder zetten en heel veel succes brengen bij de club"

Trainer Johnny Jansen rekent niet echt meer op de play-offs. Maar volgens Jansen staat er nog genoeg op het spel: "We spelen nog wel voor heel veel geld. Als wij kort achter Groningen blijven, dan haal je veel geld binnen voor de club. En we willen deze laatste thuiswedstrijd graag goed afsluiten mocht het zijn dat we niet verder komen. Genoeg om voor te spelen." Hoe hoger op de ranglijst, hoe meer tv-gelden voor de club.

Actie supporters

Twee supporters van sc Heerenveen houden zondag een #doeslief-actie rondom de wedstrijd van Heerenveen. Zij willen meer positiviteit bij de club hebben. Over de actie van de twee supporters is Jansen zeer te spreken. "Dat vind ik echt geweldig. De laatste jaren hebben we toch wat onrust gehad en deze twee mensen zeggen 'we moeten vooruit en niet meer terugkijken'. Daar hebben ze helemaal gelijk in. We willen met z'n allen de schouders eronder zetten en heel veel succes brengen bij de club."

Jansen kan kort zijn over de fitheid van de selectie. "Jizz Hornkamp is er niet bij en Ibrahim Dresevic was niet helemaal fit na de wedstrijd van maandag (de oefenwedstriid tsjin FC Emmen, 3-0 oerwinning), maar het lijkt erop dat hij gewoon bij de selectie zit. Voor de rest hebben wij iedereen fit."