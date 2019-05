Fit op Vrijdag: al honderd keer strijd tegen eenzaamheid en stijfheid

Fit mei Freed, zoals het programma heet, is in 2014 bedacht door fysiotherapeut Jelle Eijzenga. Hij heeft in de afgelopen jaren gezien dat de oefeningen veel oplevert voor de deelnemers. "Wij doen het tien keer in de herfst en tien keer in het voorjaar. Als mensen dan in de herfst weer komen, dan zie je dat ze weer vergeetachtig zijn geworden. Maar ze scherpen zich weer aan en bij de derde of vierde keer merk je dat ze weer fitter van lichaam en geest worden."