Nieuw museum proefkolonies open

In het beleefcentrum kom je in de wereld van de kolonistenfamilies. Toen ze 200 jaar geleden nog in armoede leefden. Bijvoorbeeld in de achterbuurten van Amsterdam. De bezoeker beleeft het hier met geluid, beeld en geuren.

Het sociale experiment begint met vijf arme gezinnen uit de stad. Die krijgen een boerderijtje, wat grond en wat vee om te overleven. Zo hebben uiteindelijk 80.000 mensen in landbouwkolonies geleefd. Hoe zwaar dat leven was, kun je ook vragen in een chat met onder anderen de oprichter Johannes van den Bosch.