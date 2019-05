Wie helpt Menno Wijbenga zijn auto terug te vinden?

Wijbenga had de auto nog maar net, sinds 29 december. Door de auto heeft hij ook verkering gekregen. Zijn vriendin is ook een Audi-fan. Ze leerden elkaar via Facebook kennen, maar ze kwamen echt met elkaar in contact op een Audi-bijeenkomst.

De Audi van Wijbenga werd een maand geleden gestolen en sinds die tijd werd hij veel gezien. Omdat Wijbenga zo'n grote fan is en zelf ook in Audi-onderdelen handelt, is hij wel wat beroemd in de Audi-gemeenschap. Veel van zijn contacten deelden zijn bericht via sociale media, maar ook letten ze goed op of ze de auto zien.

Zelf opzoek

De auto werd gespot met verschillende kentekens. Wijbenga is zelf ook op pad geweest om de auto op te sporen. "Hij is in de eerste twee weken zo'n 16 keer gezien in Weert, Limburg,. Daar ben ik zelf ook heen geweest. Toen ben ik bij tankstations langsgegaan en heb ik foto's laten zien. Weert ligt dichtbij de Belgische grens en staat ook wel bekend als drugsdorp. Ik dacht dat de auto misschien werd gebruikt om drugs te vervoeren."

Wijbenga is niet zeker of de politie wel hard opzoek is naar zijn auto. "Voor de politie is het maar een auto, maar voor mij en mijn vriendin is het meer dan een auto."

Risico

Het risico dat de dieven door alle publiciteit de auto misschien wel helemaal laten verdwijnen, neemt Wijbenga dan maar. "Ik heb er wel over nagedacht, maar laat ze maar bang worden. De auto is overal bekend en berucht."

Het is nu meer dan 30 dagen geleden dat de auto is gestolen. Officieel wordt de auto dan eigendom van de verzekeringsmaatschappij, wat betekent dat de auto niet meer van Wijbenga zelf is. Toch wil hij nog niet opgeven dus.