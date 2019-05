Vijf jaar cel geëist tegen verdachte schietpartij Thialf

Tegen de verdachte in de zaak van de schietpartij bij ijsstadion Thialf in Heerenveen is vijf jaar cel geëist, met aftrek van de tijd die hij al vast heeft gezeten. De man wordt ervan verdacht dat hij twee jaar geleden heeft geschoten op zakenman Bert Jonker. Volgens justitie is er sprake van poging tot doodslag en afpersing. Over twee weken volgt de daadwerkelijke uitspraak.