Dit moet je weten over SC Cambuur in de play-offs

Hoe liggen de krachtsverhoudingen tussen Cambuur en Almere?

In de competitie hebben beide ploegen twee keer tegen elkaar gespeeld, maar dat is voor Cambuur niet zo hoopvol... Almere won twee keer, met 1-0 en 2-1. Toch was het in die wedstrijden spannend. Ze ontlopen elkaar niet veel. De vorm van de dag zal bepalend worden.

Waar moet Cambuur bij de eigen ploeg om denken?

Cambuur is een ploeg die heel instabiel is. Ze kunnen de ene week goed spelen en er de andere week he-le-maal niets van bakken. Begin april won Cambuur op maandag met 6-0 bij Jong Ajax en daarna verloor het vrijdags met 4-2 van Telstar. Dat zegt genoeg. En dat zeggen de spelers zelf ook: ze zijn veel te wisselvallig. Daarvoor is geen ruimte in de play-offs. Je kunt niet door de ondergrens zakken, want dan is het klaar. Dus daar moet trainer René Hake zijn ploeg écht bewust van maken.

Om wie moet Cambuur denken bij Almere? Wie zijn de gevaarlijke mannen?

James Efmorfidis is wel een speler waar ze bij Cambuur rekening mee moeten houden. Hij scoorde negen doelpunten dit seizoen en is een snelle buitenspeler met een goede actie. Op het middenveld is Youri Loen een gevaarlijke speler. Hij is al wat ouder, heeft veel ervaring en een goede trap. Een gelukje voor Cambuur: de middenvelder met veel ervaring, Niek Vossebelt, is geschorst door een rode kaart vorige week in de laatste competitiewedstrijd.