Oude stadhuis Bolsward krijgt definitief miljoenenverbouwing

Binnen het monumentale gebouw moeten het Historisch Centrum Westergo, de bibliotheek, musea en de archieven van de gemeente Súdwest-Fryslân komen. Sinds de gemeentelijke herindeling in 2011 is gezocht naar een nieuwe bestemming van het rijksmonument.

Verdeeldheid

In totaal stemden 26 raadsleden voor en 11 tegen het voorstel. Binnen de partijen was er verdeeldheid. Zo stemden drie raadsleden van het CDA, van de in totaal elf, tegen het voorstel. De fractie van de ChristenUnie was volledig tegen; drie van de vier VVD'ers waren dat ook.

De totale investeringskosten zijn 12,9 miljoen euro. Naast de overheden dragen vier Bolswarder stichtingen en de Rabobank ruim 1,3 miljoen euro bij. Ook de provincie heeft 3 miljoen euro toegezegd.