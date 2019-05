Kantoor Rabobank in Damwoude wordt dit jaar verkocht

Vanwege het verplaatsen van werkzaamheden en samenvoeging van kantoren is een groot deel van een gebouw in Damwoude al niet meer in gebruik. "Daarom is besloten om dit pand op korte termijn te verkopen bij inschrijving", zegt directievoorzitter Durk Mous.

De Rabobank verdwijnt niet helemaal uit het dorp. Er wordt nagedacht over het voor een deel terug huren van het gebouw of verhuizing naar een andere plaats in Damwoude.