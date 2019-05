Achtkarspelen als laatste akkoord met regiodeal: 1,3 miljoen euro op het kleed

Twee weken geleden kwam de raad van Achtkarspelen nog niet tot een besluit over de regiodeal, nadat een deel van de politiek twijfels had geuit over de effecten van het project. Donderdag waren die twijfels er nog steeds.

Amendement over jaarlijkse check

Na een amendement over een jaarlijkse check waren de meeste sceptici toch akkoord. Alleen de PVV, de VVD en raadslid Rinus Buising stemden uiteindelijk tegen. Volgens hen ontbrak een goede onderbouwing en ambitie van Achtkarspelen.

Voor de regiodeal, een investeringsprogramma, liggen tientallen miljoenen euro's aan subsidiegeld klaar. In totaal moet het gaan om 57,5 miljoen euro. Het Rijk stelt 25 miljoen euro beschikbaar. Achtkarspelen legt 1,3 miljoen euro op het kleed.

Holwerd, krimp en bedrijfsleven

Van het geld gaat op zijn minst vijf miljoen euro naar het project Holwerd aan Zee. Verder moeten de investeringen de krimp in de regio tegengaan en een boost aan het bedrijfsleven geven. Zo komt er onder andere een bouwcampus in Dokkum, om mensen voor het vak op te leiden.