Toiletten in gemeentehuis Smallingerland overstroomd met vervuild water

Op een aantal plaatsen in Drachten is al een nieuw riool aangelegd voor regenwater. Dat is dan naast het al bestaande riool voor vervuild water. Omdat nog veel afvoeren van het regenwater zijn aangesloten op het oude riool van vervuild water, raakt deze vaak vol als het veel regent.

Regen- en vervuild water scheiden

Het is niet duidelijk hoe het rioolstelsel in en onder het gemeentehuis opgebouwd is. Dat word nu in kaart gebracht. Daarna kunnen zij eventueel een plan maken voor het scheiden van het regen- en vervuild water.

De gemeente stelt 10.000 euro beschikbaar voor het vooronderzoek naar het riool.