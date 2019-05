LIVEBLOG: Verdachte schietpartij op Bert Jonker staat voor de rechter

Jonker verklaarde dat hij op de bewuste avond van het incident op het parkeerterrein bij Thialf een man zwalkend zag rondlopen. Jonker zou hem gevraagd hebben of alles goed was, waarop de verdachte probeerde bij Jonker achterin de auto te stappen. Volgens Jonker trok Van der W. toen een wapen. De kleur of het type kon hij niet opmaken. Hij gaf gas en toen klonk er een schot. Een bot in zijn vinger aan de rechterhand is toen verbrijzeld. Op de hand van Jonker zijn metaal en kruidsporen aangetroffen. Het wapen ontbreekt echter.

Rechtbankvoorzitter Dölle vindt dit erg jammer. Hij vraagt de verdachte of hij zich kan herinneren zwalkend over straat te zijn gelopen. Van der W. antwoordt dat hij niet altijd goed de controle had over zijn rechterbeen. Hij zou last hebben gehad van een hernia.