Verpleegkundigen Nij Smellinghe in het zonnetje gezet met speciaal festival

Volgens programmaleider Mariet Hiemstra staat de zorg, maar vooral de verpleegkundige centraal. "Wij vinden dat verpleegkundigen een cruciale en onmisbare rol hebben. Zij hebben het meeste contact met de patiënt. We willen zo onze waardering uitspreken voor de verpleegkundigen die dag en nacht bezig zijn."

Gebeurt dat dan te weinig, is de logische vraag? "Ik denk dat er wel vaker aandacht voor is", zegt Hiemstra. "Maar het is goed om daar zo nu en dan langer bij stil te staan, omdat er momenteel veel ontwikkelingen zijn in de zorg. Die moeten we met zijn allen aangaan."