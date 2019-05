Rob Meines neemt afscheid van zijn eigen journalistenuitwisselingsprogramma

Het stipendium werd opgericht omdat in de jaren '90 de verhouding tussen Nederland en Duitsland niet goed was. Volgens onderzoek van bureau Clingendael vond in 1993 een meerderheid van de Nederlandse jongeren de Duitsers "dominant, arrogant of zelfs agressief".

Negatief denken

Duitsland schrok dat er vier jaar na de wiedervereinigung in Nederland zo negatief over Duitsland werd gedacht en een Duitse diplomaat vroeg Meines, die voorheen correspondent was in Bonn, om een uitwisseling voor journalisten op te zetten. Meines werd daarbij moreel gesteund door Prins Claus, die ook graag de relatie tussen zijn geboorteland en Nederland wilde verbeteren. Prins Claus deed dat door bij de eerste edities persoonlijk de stipendia aan de deelnemende journalisten uit te reiken.

Sinds 1994 hebben in totaal 310 Nederlandse en Duitse journalisten meegedaan aan het programma. Hierdoor zijn de vooroordelen tussen Nederland en Duitsland kleiner geworden en is de kennis over het buurland op de deelnemende redacties een stuk groter geworden. "Er hebben veel meer factoren een rol gespeeld, maar de journalistenuitwisseling heeft zeker bijgedragen aan een betere verhouding tussen Duitsland en Nederland", zegt Meines.

Stap terug

Na een kwarteeuw vind de 72-jarige Meines het tijd om een stap terug te doen. Hij wordt opgevolgd door de journalist Juurd Eijsvoogel, die momenteel in Berlijn werkt als correspondent van de NRC. Hij doet dat in samenwerking met de Duitse journaliste Anke Plättner.

Het journalistenstipendium wordt betaald door de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen en diverse sponsoren.