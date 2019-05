Opsterland wil twee miljoen extra voor multifunctionele accommodatie

Het college van gemeente Opsterland wil twee miljoen extra voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Gorredijk. De plannen zijn er al langer om in één gebouw basisschool De Treffer, een kinderopvang en cultureel centrum De Skâns te realiseren. In 2018 was er al krediet beschikbaar gesteld, maar de markt is veranderd waardoor de kosten hoger zijn, zegt het college in een raadsvoorstel.