Het gaat niet goed met de trekvogels in het Waddengebied

Al in 2014 bleek dat het met de kluut, zeemeeuw en stirn niet goed ging op het Wad. Ook andere soorten die in het Waddenzeegebied broeden, hebben het moeilijk. Met name de vogels op het strand hebben ruimte nodig. "Het gaat moeilijk samen. Recreanten en broedende dwergsterns en strandplavieren. Dat kun je niet op een en hetzelfde gebied hebben", zegt vogelonderzoeker Marc van Roomen van Sovon. Een mogelijkheid zou zijn, om een stuk van het strand af te sluiten voor bezoekers.

Spanningsveld

Het onderzoek dat donderdag in Westhoek gepresenteerd is, gaat over de trekvogels die van Siberië naar Zuid-Afrika vliegen en het waddengebied aandoen. Ze hebben behoefte aan eten, ruimte en rust en dat botst met de belangen van de mensen in het gebied. Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea: "Het is eigenlijk een continu spanningsveld dat je aan de ene kant de mensen de mooie natuur wil laten zien, dat je ze bewust wil maken en dat is ook het stukje gastheerschap dat je hebt als organisatie. Maar aan de andere kant moet je ook opkomen voor de belangen van vogels, planten en andere dieren."