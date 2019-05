Zakenclub Trynwâlden: plan Sanjesfjild gaat gewoon door

Het plan voor het bedrijventerrein Sanjesfjild werd in 2010 opgesteld door de dorpsbelangen van Oentsjerk en Gytsjerk, zakenclub Trynwâlden en de gemeente Tytsjerksteradiel. Vanwege de economische crisis ging het plan de bureaulade in, maar volgens de zakenclub is er nu wel interesse en zijn bijna alle kavels ook al gereserveerd. De gemeente heeft intussen het voorstel gepubliceerd om de bestemming van de grond te wijzigen in een bouwbestemming, naar verwachting wordt daar in juni een besluit over genomen.

Dorpsbelang Oentsjerk heeft de gemeente echter gevraagd het plan voorlopig niet uit te voeren, omdat de omwonenden en dorpsbewoners er nu anders tegenover zouden staan. Er zouden onder andere zorgen zijn over de verkeersveiligheid, het milieu en de verandering van het landschap.

Volgens de zakenclub zijn burgemeester en wethouders niet meegegaan in het verzoek van het dorpsbelang, mede door reacties van inwoners van Oentsjerk en de rest van Trynwâlden. ""Mede dankzij deze reacties heeft het College van B&W dinsdag besloten niet mee te gaan in het initiatief van het Dorpsbelang Oentsjerk om de plannen voor het bedrijventerrein 'on hold' te zetten", schrijft de zakenclub op zijn Facebooksite.