Meer samenwerking nodig voor digitale veiligheid

Op het congres spreken deskundigen van onder andere de politie, gemeentes en wetenschappers met elkaar over de gevaren van de digitale wereld. Het gaat dan niet alleen om de rol van de instanties daarbij, maar met name ook over de rol van de gewone gebruiker. Die weet vaak niet hoe veilig of onveilig het internetgebruik is. Het gaat bijvoorbeeld om zaken als phishing, waarbij criminelen proberen om achter je bankgegevens te komen.