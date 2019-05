FryslânDOK: over de Sámi, het enige natuurvolk van Europa

De familie Sunna in het Turnedal heeft het wel heel slecht getroffen. Vanwege een geschil met de Zweedse overheid in de jaren '70 werd hun rendierhouderij illegaal verklaard met honderden geldboetes en tientallen rechtszaken tot gevolg. De rendierhouderij is er nog, maar recht om rendieren te houden hebben Anders en zijn kinderen niet meer en dat doet pijn.

Protestkunst

Anders Sunne uit zich, niet zonder succes in een vorm van protestkunst die door heel Scandinavië gaat. In cultureel opzicht lijken de Sámi het goed te doen met veel muziek, kunst, mode en ook films in het Sámi. Maar de steun en de erkenning voor de Sámi in Zweden blijft beperkt tot zaken als cultuur en onderwijs, want over het land waar ze al eeuwenlang verblijven, hebben ze niet veel te zeggen.

De laatste jaren neemt de strijdlust bij de Sámi weer toe. Dat komt door nieuwe mijnbouwplannen, maar met name door de gevolgen van de klimaatverandering, die ook bij de Poolcirkel goed te merken is. "De winters zijn de laatste jaren o zo wisselvallig", zegt rendierhouder Kuhmunen. "In de herfst wisselen strenge vorst en dooi elkaar af. Je krijgt dan een ijslaag over de bodem, waardoor de rendieren geen eten meer vinden. Dat heeft mij al veel dieren gekost."

Klimaatdemonstratie

Zodoende is er dit jaar voor het eerst een klimaatdemonstratie op de Sámi-wintermarkt bij een temperatuur van -19. Kuhmunen demonstreert zelf niet, maar hij vindt het bijzonder mooi dat de Saminuorra, de Sámi-jongeren, de motor is achter het protest.