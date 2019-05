Twintig journaals van Sjoerd Andringa

"Hij keek in composities. Daar wees hij mij op als ik mee was. Dan liet hij mij zien hoe hij zijn foto's maakte", vertelt Frans. Hij ging heel veel met zijn vader mee en daar heeft hij veel van geleerd. Sjoerd was één van de belangrijkste fotografen na de oorlog. Met zijn motor reisde hij de provincie door en ontwikkelde daarna thuis de foto's.

Frans weet zich alles nog goed te herinneren van die tijd. "Het was heel primitief. Hij ontwikkelde de foto's thuis in een verbouwde slaapkamer. In het bad spoelden wij dan de foto's en daarna gingen wij elke zaterdag met alle 11 kinderen in datzelfde bad." Zo is het fotograferen er met de paplepel ingegoten bij Frans en is hij ook bij het persbureau van zijn vader gekomen. Nu werkt Frans zelf ook als persfotograaf.