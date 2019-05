Visserijdagen Harlingen komt terug op besluit om gemeentelijke subsidie niet te accepteren

De Vries meldde in de raadsvergadering van februari de boeken van de Stichting Visserijdagen Harlingen te willen inzien, omdat hij berichten kreeg dat de stichting rekeningen niet betaalde. De stichting vroeg hem daar bewijzen voor. "Die zijn niet overhandigd, omdat er geen enkele sprake is van wanbetaling. Wij voelen ons aangetast in onze goede naam en reputatie, en dit schaadt de Stichting Visserijdagen Harlingen, de Visserijdagen Harlingen, het bestuur en de vrijwilligers", zo staat in de verklaring.

Begin april heeft De Vries, in het bijzijn van burgemeester Roel Sluiter van Harlingen, de boeken van de stichting ingezien. "De heren vonden alles er goed uitzien en ook de toelichting van de penningmeester was prima", meldt de verklaring.