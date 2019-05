Nog maanden werk aan restauratie historische sluis van Dokkumer Nieuwe Zeilen

De 300 jaar oude sluis heeft nog steeds een belangrijke functie in het watersysteem. Eerder was het een schutsluis: toen lag Dokkum nog in open verbinding aan zee. Tegenwoordig is het een spuisluis. Een groot deel van het Friese water dat overtollig is, wordt afgevoerd naar het Lauwersmeer die achter de sluis ligt. Daarna gaat het water naar het wad.

De sluis heeft drie kolken. Per seconde gaat er 54 kuub water doorheen. "Hadden we de sluis niet, dan hielden we geen droge voeten in Fryslân", vertelt Hein de Jong van Wetterskip Fryslân.

De Jong vindt het bijzonder dat een sluis uit 1729 nog steeds zo belangrijk is. Het is het oudste object dat het waterschap in onderhoud heeft. Aan het eind van 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn.