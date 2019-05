Spannende dagen voor jongeren: de examens zijn begonnen

Dat een goede organisatie rust geeft, konden twee van de leerlingen die donderdag als eerste op het Liudger College examen hebben gedaan bevestigen. Eerste waren ze wel een beetje zenuwachtig, maar het was allemaal goed geregeld. "Het was overzichtelijk en het werd duidelijk uitgelegd. Je kunt in alle rust je examen maken", zegt Sytze. Toen ze eenmaal begonnen waren, ging de spanning ook vanzelf wel een beetje weg.