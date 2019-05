Marlene Postma geroyeerd als raadslid GroenLinks Weststellingwerf

Er ontstonden problemen omdat Postma weigerde het voorzitterschap neer te leggen, terwijl GroenLinks een andere fractievoorzitter naar voren schoof. De partij heeft geprobeerd om het conflict op te lossen, maar dat lukt niet. Het landelijke partijbestuur heeft Postma nu geroyeerd op grond van een artikel in de statuten dat gaat over het toebrengen van schade aan de partij.

Postma zei eerder dat ze unaniem door leden als lijsttrekker was gekozen en dat ze daar voor de mensen zit die haar vertrouwen.

Postma wil met de steunfractie, die achter haar staat, overleggen over de situatie. Ze denkt dat de kans groot is dat ze in beroep gaat tegen het besluit van het hoofdbestuur: "Dat is zonder hoor en wederhoor genomen, dus ik denk dat we daar nog wel wat aan gaan doen", zegt Postma.