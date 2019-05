LTO komt met toetsingskader voor geitenhouderijen

In dat toetsingskader moeten de randvoorwaarden staan waaraan geitenhouderijen aan moeten voldoen. Op deze manier wil de LTO de weerstand tegen de bedrijfstak wegnemen. De landbouw-organisatie wil dat er weer draagvlak komt voor geitenhouderijen in ons land, nu er in negen provincies sprake is van een 'geitenstop.'

Geitenstop in verband met volksgezondheid

In februari besloot provincie Fryslân tot een verbod op het uitbreiden en de vestiging van geitenhouderijen in de provincie, een zogenaamde 'geitenstop.' De provincie nam de maatregel in verband met de volksgezondheid, op advies van de GGD.

Een van de aanleidingen voor de tijdelijke stop was een rapport van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarin werd geconcludeerd dat omwonenden van geitenhouderijen veel vaker te lijden hebben van longontstekingen.