Nagebouwd Vikingschip blikvanger in nieuwe expositie in Fries Museum

"Het gaat lukken, al is het best ingewikkeld om zo'n schip na te bouwen", zegt Marijn Sjouke die samen met tien medeleerlingen het schip in elkaar zet. De tentoonstelling over de Noormannen is vanaf 19 oktober te zien in het museum.

Het schip is een kopie van een exemplaar dat gevonden is vlakbij Rothskilde in Denemarken. De leerlingen van De Friese Poort kregen informatie en tekeningen van Søren Nielsen van het Vikingeskibsmuseet (Vikingschipmuseum) in Roskilde. Nielsen bouwt in Denemarken traditionele Vikingschepen en kwam in december voor een gastles naar ROC Friese Poort in Sneek.

Museumdirecteur Kris Callens: "Deze samenwerking past in onze inspanning om meer te betekenen voor de grote groep leerlingen in het MBO. Vakmensen zijn namelijk essentieel voor onze samenleving. Mooi dat het museum een inspiratiebron voor deze studenten is om bijzondere dingen te maken."