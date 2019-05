PvdA De Fryske Marren wil 'Struikelstenen' voor 75 jaar Bevrijding

De Struikelstenen moeten mensen herinneren aan de slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen in de strijd tegen de Duitse overheersing. Het gaat om betonnen stenen met een messing plaatje van 10 x 10 cm met de naam, geboortedatum, deportatiedatum en overlijdensdatum.

"Hen te gedenken in ons straatbeeld is een blijvende herinnering aan die slachtoffers", geeft Wietze de Haan van de PvdA aan.

Het project is bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, hij heeft ze 'Stolpersteine' genoemd omdat mensen er met hun hoofd en hart over moeten struikelen. De stenen zijn door heel Europa te vinden.

Struikelstenen in Friesland

In acht Friese gemeenten liggen al Struikelstenen: Harlingen, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Weststellingwerf. Het gaat om twaalf, met name wat grotere plaatsen. Volgens PvdA De Fryske Marren zouden nu in hun gemeente ook dergelijke stenen moeten komen.

Stichting Dorpsbehoud Lemmer zou al betrokken zijn bij het initiatief. De gedenktekens moeten op de trottoirs komen bij voormalige huizen van mensen die ooit door de nazi's verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn. Het gaat bijvoorbeeld om Joden, politieke gevangenen en dienstweigeraars.

Naast de stenen ziet fractievoorzitter De Haan graag dat er een lesbrief of een tentoonstelling in samenwerking met de bibliotheken komt, om dit aan de scholen in de gemeente aan te bieden.