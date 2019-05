Europese verkiezingen leven niet in de provincie

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kwam je de lokale politici overal tegen, maar waar zijn ze nu? Volgens Anja Haga van de ChristenUnie en Raquel Garcia van D66, beiden kandidaat voor het Europees Parlement, zijn ze druk bezig, maar leven deze verkiezingen minder in de provincie. Ze hebben het met name over de kiezers. "Mensen zien de urgentie wel, maar het is wel iets wat we heel actief onder de aandacht moeten brengen. Elke dag opnieuw, zegt Haga.

Garcia is het daar mee eens. "Dat is herkenbaar. Het leeft niet heel erg onder de burgers. Het begint nu pas een beetje op gang te komen. Ik vind het heel belangrijk om een-op-een in gesprek te gaan met mensen op straat, in de supermarkt, bij de bakker, op het schoolplein. Daar kunnen we ook als politici en partijen een verschil maken."

Campagnemoe

Provinciale bestuurders willen wel campagne voeren, hebben ze laten weten. Toch komt dat er niet echt van, omdat ze het druk hebben gehad met de provinciale- en waterschapsverkiezingen. Ook geven ze als verklaring dat het geld op is en dat ze een beetje moet zijn, en niet meer zo creatief.

Dat gevoel krijgen Hage en Garcia echter niet van de eigen achterban. "Het is wel waar dat mensen campagnemoe zijn", zegt Garcia. "Maar juist daardoor moeten wij als kandidaten een extra push doen om mensen te motiveren. En zeker de laatste twee weken van de campagne iedereen op de been krijgen en op straat krijgen."