Irona Groeneveld & Roel de Jong nieuwe wethouders in De Fryske Marren

Beide wethouders moesten het veld ruimen, omdat er volgens de fracties van het CDA en de VVD een vertrouwensbreuk was met de fractie van de FNP, nadat deze partij tegen de zandwinning in het IJsselmeer stemde. Dat was volgens de twee andere partijen tegen de afspraken.

Nieuwe coalitie nodig in De Fryske Marren

Omdat het CDA en de VVD niet meer verder wilden met de FNP, moesten ze op zoek naar een andere coalitiepartner. Daarbij gaf fractievoorzitter Jan van Zanden van het CDA eerder in It Polytburo dat hij een zo breed mogelijke coalitie verlangde.

PvdA en GroenLinks nemen de plaats van de FNP in het college van De Fryske Marren nu over. Donderdagmiddag willen de betrokken partijen het nieuwe college-akkoord presenteren. De titel is: 'De takomst temjitte.'