Laatste overlevende van overval Blokhuispoort Gerrit Fokkema overleden

Fokkema zat in 1944 in de gevangenis, toen het verzet hem en een grote groep andere gevangenen eruit wist te krijgen tijdens een overval die heel bekend werd. In 1962 werd de film 'De Overval' daarover gemaakt. Fokkema zat vast in de Blokhuispoort, omdat hij niet naar Duitsland wilde om te werken.

Na de oorlog sprak hij vaak over wat hem was overkomen, onder andere tijdens herdenkingsbijeenkomsten van de Tweede Wereldoorlog. Dat deed hij nog tot op hoge leeftijd. Verder heeft hij zich onder andere ingezet voor de christelijk scoutinggroep Burmania, de provinciale 4 meiherdenking en de herinrichting van het Potmargegebied in Leeuwarden.

In 2017 kreeg Fokkema het Leeuwarder Leeuwtje, een onderscheiding voor mensen die zich hebben ingezet voor de gemeente Leeuwarden of de Leeuwarder gemeenschap. Ruim tien jaar geleden werd hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Gerrit Fokkema is 95 jaar geworden.