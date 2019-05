Spoorwerk bij Akkrum uitgesteld: damwand ligt er al

Een van de bezoekers wist te vertellen dat er tijdens de vernieuwing van de brug, ruim tien jaar geleden, al een damwand was aangelegd. ProRail was hier niet van op de hoogte en heeft de situatie opnieuw bekeken. Daaruit bleek dat de damwand er inderdaad is.

ProRail moet nu nieuwe onderzoeken doen en nieuwe berekeningen maken. Alleen het werk dat vanaf het water kan worden gedaan, gaat wel door. Voor de omwonenden heeft dat weinig gevolgen. Alleen de bootjes in een doodlopend stukje water naast het spoor liggen tijdelijk op een andere plek.