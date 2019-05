Komt er een koksopleiding op Terschelling?

Op de Waddeneilanden kan men moeilijk horecapersoneel vinden. Zo besloot strandpaviljoen Heartbreak Hotel op Terschelling om woensdag zijn deur op slot te houden. Opleidingsmanager Peter Wattel van ROC Friese Poort ziet ook dat er een personeelstekort is. Maar hij ziet ook dat het toerisme enkel maar toeneemt. "De instroom van het aantal studenten neemt af maar de ontwikkeling van het toerisme in Friesland neemt toe. Dan moeten we wel wat gaan doen," vertelt Wattel.

Meer opleidingen tegen tekort

De startdatum van de koksopleiding staat nu op begin september, maar is in overleg nog te verplaatsen naar bijvoorbeeld eind oktober. Dat wordt gedaan omdat het hoogseizoen in de horeca dan ten einde is en er meer tijd is om energie in de opleidingen te steken. De koksopleiding is nog maar het begin. In overleg met de gemeente, horeca-ondernemers en onderwijsinstellingen moeten uiteindelijk ook andere horecapersoneelsopleidingen naar de eilanden komen om het personeelstekort op te vangen.

De opleiding 'basiskok' kan een vervolg krijgen met de opleiding 'zelfstandig werkend kok.' Beide opleidingen duren 25 weken van één avond of ochtend in de week. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven voor de opleiding.