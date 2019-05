CNV presenteert actieplan jeugdzorg in Leeuwarden

"Er is sprake van een enorme werkdruk, veel mensen die weggaan en dat heeft uiteindelijk ook weer invloed op de behandeling en begeleiding van jongeren", zegt Oscar Overbeek van het CNV. In het actieplan schrijft de vakbond dat de 450 miljoen euro die is bezuinigd op de jeugdzorg terug moet. Ze willen in elk geval zo'n 300 miljoen euro voor de sector en daarnaast 200 miljoen om in de arbeidsmarkt te investeren. Overbeek: "Zodat we voor onze medewerkers en uiteindelijk voor de jongeren weer goede dingen kunnen doen."

De acties zijn gericht op de landelijke politiek, maar er wordt ook gekeken op gemeentelijk niveau. "We vragen aan gemeenten om voor de toekomst gewone, normale en faire tarieven te betalen voor het best wel ingewikkelde, maar belangrijke werk van jeugdzorgwerkers", seit Overbeek.

Samenwerking met werkgevers

Volgens de vakbond zijn cao-onderhandelingen in het verleden stukgelopen, omdat de werkgevers geen financiële middelen hadden om een cao af te spreken. De vakbond zal daarom nu in samenwerking met de werkgevers actievoeren. Volgens Overbeek is dat uniek in Nederland.

Ook op andere plaatsen in Nederland is het actieplan aan leden voorgelegd. De reacties zijn alleen maar positief, zegt Overbeek. "Onze leden staan te springen om wat te doen. Ze staan klaar om van zich te laten horen dat het zo echt niet langer kan. En niet alleen voor henzelf, maar ook voor de jongeren."