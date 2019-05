Verwaarloosde binnentuin Hendrick Nanneshof in Bolsward opgeknapt

Diverse partijen werkten mee aan de opknapbeurt voor de tuin: gemeente Súdwest-Fryslân, woningcorporatie Elkien, de Hendrick Nannes en Catrijn Epes-stichting en de bewoners van het hofje. Voorzitter van de stichting Wouter Jellesma is met name trots op deze samenwerking.

Verwaarloosde tuin

De binnentuin was in de loop der jaren verwaarloosd. Volgens Jellesma zijn er nadat de gebouwen geen armhuis meer waren studenten van de zuivelschool en vervolgens jongeren in de omliggende panden gehuisvest. De grond van de tuin is eigendom van de gemeente en de woningen worden te huur aangeboden door Elkien, daarom was er eigenlijk niet een partij die zich duidelijk om de inrichting van de tuin bekommerende.

Op initiatief van de stichting is er een tuinarchitect aangetrokken, na acht jaar is het project nu afgerond en volgt donderdag een feestelijke opening. De stichting is overigens vernoemd naar Hendrik Nannes en Catrijn Epes, de stichters van het armhuis in 1522.