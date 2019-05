Hoe Friese lachgasballonnen 'booming' werden

Misverstand over soorten lachgas

Toch zijn er de laatste tijd meer zorgen over de negatieve aandacht voor lachgas. Dat komt volgens hun omdat er een misverstand bestaat over de soorten lachgas. Er is een gecertificeerde variant, die voor het gebruiken in het ziekenhuis is en een horecavariant voor in de slagroom-spuitbussen. In zo'n slagroomspuitbus zit een soort lachgas die niet goed is voor mensen. Volgens Leevie Keyzer van de Ballonnenboer heeft dat te maken met het ijzer dat in het gas zit. Dat moet eigenlijk voor druk zorgen voor het spuiten met slagroomspuiten.