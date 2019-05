Jaap Kingma over Ajax-Tottenham: "Er vloeiden tranen en het was zo zuur"

Het leek er lang op dat de Amsterdammers de finale zouden halen. In het eerste duel in Londen werd het 1-0 voor Ajax en bij de return in Amsterdam stonden ze bij rust op een 2-0 voorsprong. De Spurs hadden toen drie goals in één helft nodig om te winnen. Twee doelpunten vielen meteen na rust, maar de derde leek uit te blijven. Tot de laatste tellen, toen Lucas Moura zijn derde goal van de wedstrijd scoorde en een eind maakte aan de droom van Ajax.

Tranen

"Gewoon onbegrijpelijk, onbegrijpelijk!", zegt Kingma. "Je bent zo dicht bij de finish en dan valt hij erin... dan ben je speechless." Niet alleen Kingma wist niet meer wat hij moest zeggen, het hele stadion was er stil van. "Er vloeiden tranen en het was gewoon zo zuur. Je bent natuurlijk trots op het team, dat ze het zover halen. Je staat er zo goed voor en denkt 'het kan niet misgaan', maar dat dacht Barcelona de dag ervoor ook."

De Spanjaarden wonnen thuis met 3-0 van Liverpool, maar gingen in de return onderuit met 4-0. "Zo gek is voetbal. Zo mooi is voetbal dan ook weer, dat is de andere kant. Het geeft een stuk spanning met zich mee en als het dan zo uitpakt... Het is onbegrijpelijk en jammer voor Ajax, maar ze hebben het gewoon heel goed gedaan. Je kunt ze weinig verwijten, want ze hebben ervoor gevochten en bij vlagen briljant voetbal laten zien. En dan valt het geluk net aan de andere kant."

Mentale dreun

Kingma houdt zijn hart vast voor de rest van de competitie. Ajax moet nog twee wedstrijden, tegen FC Utrecht en De Graafschap, en de Amsterdammers willen het seizoen afsluiten met de landstitel. "Hoe zijn ze mentaal. Krijgen ze hier nu zo'n mentale dreun van dat ze straks punten verspelen? Je weet het niet."