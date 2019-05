Examens beginnen, leerlingen kunnen oordopjes en water uitgereikt krijgen

Een stressvolle dag is het donderdag voor meer dan 200.000 leerlingen van het vmbo, havo, vwo en het gymnasium, want de examens beginnen. Na dagen van leren moeten de leerlingen nu laten zien wat ze kunnen. Op scholengemeenschap Comenius, locatie Mariënburg, in Leeuwarden begint voor 198 havo-leerlingen de eindtoets, 85 leerlingen doen eindexamen voor het atheneum.