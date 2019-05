Grote opkomst bij IepenPUB Quiz over Game of Thrones

Maar liefst 32 van de 34 vragen had het team 'I demand trivia by combat' goed bij de IepenPUB Quiz over de fantasieserie Game of Thrones die woensdagavond in Neushoorn werd gehouden. Bij deze speciale uitzending van IepenUP Live viel een Game of Thrones-reis voor vier personen naar Ierland te winnen.