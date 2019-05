Hans de Jong nieuwe hoofdtrainer Harkemase Boys

De Jong is er blij mee: "Het is heel simpel, mooie club, mooie kans, mooie uitdaging, drie keer mooi dus", zegt hij op de website van de club. "De beleving is groot bij de supporters en de beleving van het voetbal is er bij mij ook", vertelt De Jong. "Daar kan ik wel een boek over schrijven, maar dat moet maar niet, want dan worden er mensen boos."

Ervaring in prof- en amateurvoetbal

De nieuwe trainer van Harkemase Boys heeft ervaring in het prof- en amateurvoetbal. Zo was hij trainer in de jeugdopleiding van SC Heerenveen en hoofd opleidingen bij SC Cambuur. Daarnaast was hij actief als scout bij SC Heerenveen en FC Twente. In het amateurvoetbal was De Jong trainer van de Leeuwarder Zwaluwen en van ACV uit Assen.

Voor zijn trainerscarrière heeft De Jong zelf gevoetbald. Eerst in de jeugd van SC Heerenveen, totdat hij geblesseerd raakte aan zijn knie. Daarna heeft hij nog gespeeld bij VV Heerenveen.

Eerst meekijken

De Jong begint na de zomerstop bij Harkemase Boys. Tot die tijd gaat hij meekijken met Klaas Schotanus, die het huidige seizoen afmaakt. Schotanus was al assistent van Klompe en werd naar voren geschoven nadat Klompe er mee ophield.