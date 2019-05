Kaatsen Daniël Iseger en Manon Scheepstra voor Huizum of voor Goutum?

Iseger kaatste in Weidum op 28 april voor OG Huizum. Hij stond niet op de oorspronkelijke lijst, maar viel in voor de geblesseerde Erik Seerden. Scheepstra won afgelopen zaterdag voor OG Huizum de afdelingspartij voor vrouwen in Franeker.

En toen kwamen de verhalen in kaatsland. Want: Daniël Iseger en Manon Scheepstra wonen toch in de Leeuwarder wijk Zuiderburen? En die wijk valt wat het kaatsen betreft toch onder Goutum en niet onder Huizum? Er ontstond veel discussie op de velden. Wat speelt er allemaal rondom deze twee kaatsers en om de kwestie van de gebiedsindeling van de KNKB?

Iseger heeft zijn kaatscarrière inmiddels al beëindigd. Maar zoals in veel gevallen doet de vereniging nog wel een beroep op deze eerdere topkaatser als het gaat om afdelingspartijen. En zo kwam Iseger in Weidum in actie als vervanger van Erik Seerden. Dat feit ontging de KNKB niet. Bij scheidsrechter Murk de Jong werd nog even nagevraagd of Iseger echt aan de wedstrijd had deelgenomen en De Jong kon dat bevestigen.

Verhuisd

De KNKB keek daarna naar de reglementen en kwam tot de conclusie dat Iseger niet voor OG Huizum uit mocht komen, omdat hij ondertussen verhuisd was naar de wijk Zuiderburen in Leeuwarden. En die wijk valt, zo zeggen de kaatsreglementen, onder Goutum. En dus deed de KNKB aangifte van deze overtreding bij de strafcommissie van de kaatsbond.

Directeur Marco Hoekstra van de KNKB is, net als alle betrokkenen in deze zaak, bepaald niet scheutig met het beantwoorden van vragen. "Ik wil niet voor mijn beurt spreken", zegt hij. Maar ook: "Wij hebben ruim voor de partij in Weidum een adreswijziging gekregen van Daniël Iseger. Hij liet ons weten dat hij verhuisd was naar de wijk Zuiderburen en dus valt hij nu onder de afdeling Goutum. Wij hebben dit aangegeven bij de strafcommissie en die moet nu uitspraak doen."

Over Manon Scheepstra is de bondsdirecteur nog voorzichtiger. "De status bij Manon is, dat wij haar gevraagd hebben waar ze woont. "Wij wachten op het antwoord."

Juridische hulp

Hoekstra bevestigt ook dat de kaatsvereniging OG Huizum juridische hulp heeft ingeroepen en dat er bij de KNKB een brief ligt van een advocaat. Wie die advocaat is en wat er in die brief staat, daar wil Hoekstra niets over zeggen.

Met Daniël Iseger komt uiteindelijk ook telefonisch contact. Ook hij wil niet te veel kwijt over de situatie. "Ik kan niet veel zeggen. Het is een delicate kwestie. Ja, ik woon in Zuiderburen. Manon ook? Niks is zeker." Iseger vindt, ondanks het feit dat hij in Zuiderburen woont, wel mag kaatsen voor OG Huizum. "Zuiderburen ligt in Leeuwarden. En Leeuwarden is als het om kaatsen gaat opgedeeld in twee delen. Het ene deel is voor LKC Sonnenborgh, het andere deel voor OG Huizum. Verder kan ik, mag ik, niets zeggen. Het ligt nu bij de KNKB."